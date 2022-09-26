Регоператор сдал на переработку более 7 тонн металла

На лом отправили поврежденные контейнеры из Нижней и Верхней Туры, где в 2021-м году вместо железного оборудования были установлены пластиковые емкости. В прошлом году «Рифей» направил в эти округа 400 современных баков и убрал с площадок 170 неисправных. Еще 200 непригодных для использования заменили на аналогичные исправные в Горноуральском и Серовском городских округах.