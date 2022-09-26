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Регоператор сдал на переработку более 7 тонн металла

Сегодня, 11:09
Фото: "Рифей"
Региональный оператор «Рифей» отправил на переработку изношенные железные баки.

Вес металлолома составляет более 7 тонн. Пришедшее в негодность оборудование было собрано с контейнерных площадок четырех городских округов. Сломанные баки вывозились с 2021 года и заменялись новыми. 

На лом отправили поврежденные контейнеры из Нижней и Верхней Туры, где в 2021-м году вместо железного оборудования были установлены пластиковые емкости. В прошлом году «Рифей»  направил в эти округа 400 современных баков и убрал с площадок 170 неисправных. Еще 200 непригодных для использования заменили на аналогичные исправные в Горноуральском и Серовском городских округах.

В целом службы контейнера для ТКО из металла составляет три года, в два раза меньше, чем пластикового. Минусы железных баков - их тяжесть и высокая цена. Поэтому на смену им приходит пластик.

Напомним, что все вопросы регоператору можно задать по тел. 8-800-234-02-43 с 8.00 до 20.00.

#Елена Озерова#Экология#Новости УрФО#Контейнеры#Баки#Рифей#Отходы#ТКО
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