Тестирование электронных водительских прав стартует в России с 1 октября

Для получения электронного документа нужно загрузить данные с водительского удостоверения в приложение «Госуслуги Авто», а затем верифицировать данные. По мнению главы Минцифры Максута Шадаева, цифровые копии позволят ускорят оформить процесс оформления протоколов при нарушении ПДД, а также снимут нагрузку с документами у автомобилистов. Кроме того, Шадаев уверен, что это снизит риск мошенничества и позволит избежать штрафов за забытые документы дома.