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Тестирование электронных водительских прав стартует в России с 1 октября

Сегодня, 06:55
Фото: 1MI
ГИБДД совместно с Минцифры с 1 октября 2022 года начинаюют тестирование электронной версии водительских прав. Если все пройдет удачно, то в будущем россияне смогут предъявлять цифровую версию документа.

В ходе эксперимента нужно возить с собой оригинал документа на случай сбоев системы и вероятных ошибок. Возможность предъявления цифровой версии документа будет работать до конца 2022 года, пишут «Новые известия».

По словам руководителя Госавтоинспекции Михаила Черникова, использование электронного водительского удостоверения будет доступно пока в экспериментальном режиме. Чтобы документация стала в полной мере законной, готовятся поправки в ПДД. Об этом Черников рассказал во время форума в Казани.

Для получения электронного документа нужно загрузить данные с водительского удостоверения в приложение «Госуслуги Авто», а затем верифицировать данные. По мнению главы Минцифры Максута Шадаева, цифровые копии позволят ускорят оформить процесс оформления протоколов при нарушении ПДД, а также снимут нагрузку с документами у автомобилистов. Кроме того, Шадаев уверен, что это снизит риск мошенничества и позволит избежать штрафов за забытые документы дома.

#Ирина Кирилова#Транспорт
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