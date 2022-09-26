Тестирование электронных водительских прав стартует в России с 1 октября

В ходе эксперимента нужно возить с собой оригинал документа на случай сбоев системы и вероятных ошибок. Возможность предъявления цифровой версии документа будет работать до конца 2022 года, пишут «Новые известия».
По словам руководителя Госавтоинспекции Михаила Черникова, использование электронного водительского удостоверения будет доступно пока в экспериментальном режиме. Чтобы документация стала в полной мере законной, готовятся поправки в ПДД. Об этом Черников рассказал во время форума в Казани.
Для получения электронного документа нужно загрузить данные с водительского удостоверения в приложение «Госуслуги Авто», а затем верифицировать данные. По мнению главы Минцифры Максута Шадаева, цифровые копии позволят ускорят оформить процесс оформления протоколов при нарушении ПДД, а также снимут нагрузку с документами у автомобилистов. Кроме того, Шадаев уверен, что это снизит риск мошенничества и позволит избежать штрафов за забытые документы дома.