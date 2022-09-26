Всех призывников по частичной мобилизации в России досрочно отправят на пенсию

О трудовых гарантиях для мобилизованных работников рассказала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в правительстве готовят поправки в закон для защиты прав мобилизованных и контрактников.
Призванные работники получат статус военнослужащих и все гарантии контрактников. Период прохождения военной службы будет включен в страховой стаж для назначения пенсию. Поправки изменят списки работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия, сообщила Голикова.
Также поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных: речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным работам и командировкам.