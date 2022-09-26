Всех призывников по частичной мобилизации в России досрочно отправят на пенсию

Также поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных: речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным работам и командировкам.