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Всех призывников по частичной мобилизации в России досрочно отправят на пенсию

Вчера, 16:30
Фото: 1MI
В правительстве России готовят поправки в законодательство, касающиеся мобилизованных граждан. Участники спецоперации на Украине получат статус военнослужащих.

О трудовых гарантиях для мобилизованных работников рассказала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в правительстве готовят поправки в закон для защиты прав мобилизованных и контрактников.

Призванные работники получат статус военнослужащих и все гарантии контрактников. Период прохождения военной службы будет включен в страховой стаж для назначения пенсию. Поправки изменят списки работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия, сообщила Голикова.

Также поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных: речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным работам и командировкам.

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#Федор Быстров#Пенсия#Мобилизация#Социальные вопросы#Рабочий стаж#Россия#Частичная мобилизация в России#Общество
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