Военком объяснил ошибки частичной мобилизации в Свердловской области

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков объяснил почему возникают ошибки в процессе призыва в ряды ВС РФ. Граждане должны сами сообщать в военкоматы о изменении семейного положения или болезни. Об этом рассказал Чирков на своей пресс-конференции.
В Центральном военном округе 200 человек были ошибочно призваны с начала частичной мобилизации. Все они возращены домой. По словам Сергея Чиркова он отслеживает каждый подобный случай.
Нужно понять, что наша страна не занималась мобилизацией со времен Великой Отечественной войны — более 80 лет. Граждане забыли, что они обязаны регулярно уточнять данные в военном комиссариате, — сказал Сергей Чирков.
21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Для участия в специальной военной операции будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса.
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