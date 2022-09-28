Военком объяснил ошибки частичной мобилизации в Свердловской области

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков объяснил почему возникают ошибки в процессе призыва в ряды ВС РФ. Граждане должны сами сообщать в военкоматы о изменении семейного положения или болезни. Об этом рассказал Чирков на своей пресс-конференции.