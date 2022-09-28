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Военком объяснил ошибки частичной мобилизации в Свердловской области

Сегодня, 12:07
Старые данные на призывников — главная ошибка возникающая в процессе частичной мобилизации. Информацию о семейном положении, справки по болезни необходимо обновлять в личных делах военкоматов. Это обязанность граждан.

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков объяснил почему возникают ошибки в процессе призыва в ряды ВС РФ. Граждане должны сами сообщать в военкоматы о изменении семейного положения или болезни. Об этом рассказал Чирков на своей пресс-конференции.

В Центральном военном округе 200 человек были ошибочно призваны с начала частичной мобилизации. Все они возращены домой. По словам Сергея Чиркова он отслеживает каждый подобный случай.

Нужно понять, что наша страна не занималась мобилизацией со времен Великой Отечественной войны — более 80 лет. Граждане забыли, что они обязаны регулярно уточнять данные в военном комиссариате, — сказал Сергей Чирков.

21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Для участия в специальной военной операции будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

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