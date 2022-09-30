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Дождь, снег и плюсовые температуры ожидаются в октябре в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI
В октябре в Нижнем Тагиле нередко будет стоять дождливая погода. Иногда возможен снег.

В субботу, 1 октября в Нижнем Тагиле ожидается до +8 градусов тепла, в воскресенье, 2 октября, будет до +12 градусов тепла. Это следует из данных сайта Гисметео.

С понедельника, 3 октября, в городе могут начаться непродолжительные дожди. Плюсовая температура продержится вплоть до 19 октября. С 13 по 19 октября ожидается дождливый период. В это же время плюсовые столбики термометров будут опускаться все ниже.

Начиная с 20 октября в городе температура воздуха будет составлять от -2 градусов. С 20 по 23 октября возможен снег. 24-26 октября синоптики прогнозируют небольшое потепление. А с 27 октября вновь могут начаться дожди.

#Елена Озерова#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Солнце#Синоптики
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