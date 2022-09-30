Дождь, снег и плюсовые температуры ожидаются в октябре в Нижнем Тагиле

В субботу, 1 октября в Нижнем Тагиле ожидается до +8 градусов тепла, в воскресенье, 2 октября, будет до +12 градусов тепла. Это следует из данных сайта Гисметео.
С понедельника, 3 октября, в городе могут начаться непродолжительные дожди. Плюсовая температура продержится вплоть до 19 октября. С 13 по 19 октября ожидается дождливый период. В это же время плюсовые столбики термометров будут опускаться все ниже.
Начиная с 20 октября в городе температура воздуха будет составлять от -2 градусов. С 20 по 23 октября возможен снег. 24-26 октября синоптики прогнозируют небольшое потепление. А с 27 октября вновь могут начаться дожди.