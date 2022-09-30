Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По результатам обработки бюллетеней, в ДНР 99,23% проголосовали за вхождение, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.