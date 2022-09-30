Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России

Свои подписи поставили и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Сегодня этот выбор сделали мы. Этот выбор уже сделали граждане Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они выбрали — быть вместе со своим народом. […] За нами правда! За нами Россия! — заявил Владимир Путин во время своего выступления перед тем, как началась торжественная церемония.
Сразу же после подписания документа в зале заиграл гимн Российской Федерации, а глава страны пожал каждому из представителей новых регионов руку.
Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По результатам обработки бюллетеней, в ДНР 99,23% проголосовали за вхождение, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.