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Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России

Сегодня, 13:03
Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Торжественная церемония прошла в Кремле 30 сентября.

Свои подписи поставили и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Сегодня этот выбор сделали мы. Этот выбор уже сделали граждане Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они выбрали — быть вместе со своим народом. […] За нами правда! За нами Россия! — заявил Владимир Путин во время своего выступления перед тем, как началась торжественная церемония.

Сразу же после подписания документа в зале заиграл гимн Российской Федерации, а глава страны пожал каждому из представителей новых регионов руку.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По результатам обработки бюллетеней, в ДНР 99,23% проголосовали за вхождение, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

#Политика#Эксклюзив#Россия#Владимир Путин#Леонид Пасечник#Денис Пушилин#Евгений Балицкий#Владимир Сальдо#Ирина Кирилова
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