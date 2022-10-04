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В Нижнем Тагиле волонтёры объявили сбор помощи мобилизованным

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
Отделение Красного креста и волонтеры организации «Мы вместе» собирают гуманитарную помощь на территории медицинского колледжа в Нижнем Тагиле.

Посылки собирают и отправляют тем жителям Урала, которые попали под призыв по частичной мобилизации. Желающие помочь или узнать подробности об акции могут позвонить добровольцам.

Тагильчане работают на площадке медколледжа и в будние, и в выходные дни. Они просят всех, кто хочет принести вещи мобилизованным, заблаговременно позвонить по телефону и договориться о встрече на удобное время.

Также отделение Красного креста в Нижнем Тагиле и медработники хотят организовать курсы оказания первой помощи, обучить горожан тактической медицине. Занятия будут проводиться на добровольных началах без внесения платы. Принять участие предлагают школьникам старших классов, студентам вузов и ссузов, а также медицинским работникам и волонтёрам, сообщает телеканал «Телекон».

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#Анна Варнакина#Частичная мобилизация в России#Общество#Нижний Тагил#Военные#Частичная мобилизация#Гуманитарная помощь#Красный Крест#Волонтеры#Добровольцы
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