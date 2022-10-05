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Posted 5 октября 2022,, 18:41

Published 5 октября 2022,, 18:41

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

Параллельный импорт повышает риск покупки поддельных автозапчастей

5 октября 2022, 18:41
Рынок автозапчастей столкнулся с новой проблемой: к дефициту и удорожанию деталей добавился приток подделок.

Как пишет News.ru, доля контрафакта в текущем году увеличилась в два раза, достигнув 28%.

Как прогнозируют эксперты аналитического агентства Gruzdev Analyze, тенденция продолжит свой рост и распространится на все товарные группы, от колесных дисков до фар. При этом финансовые потери продавцов запчастей здесь далеко не главная проблема. На первом плане риск роста числа аварий.

Существует два типа контрафакта. Первый — это истинная подделка, когда под известной маркой продают товар, сделанный неустановленным способом. Исследования Gruzdev-Analyze выявили 3% подобного товара в 2022 году. Второй тип контрафакта — брендовая мимикрия. Например, вместо известного KYB товар продают с этикеткой КУВ. Объемы контрафакта этого типа выше — 25%, по данным Gruzdev-Analyze.

В будущем году, по прогнозам экспертов, доля чистых подделок вырастет примерно в два раза, мимикрия может составить треть рынка автотоваров. Параллельный импорт в такой ситуации будет лишь способствовать нарастанию беспредела, если не вмешаются правоохранители.

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