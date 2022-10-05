Параллельный импорт повышает риск покупки поддельных автозапчастей

Как прогнозируют эксперты аналитического агентства Gruzdev Analyze, тенденция продолжит свой рост и распространится на все товарные группы, от колесных дисков до фар. При этом финансовые потери продавцов запчастей здесь далеко не главная проблема. На первом плане риск роста числа аварий.