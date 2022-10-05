В Нижнем Тагиле злоумышленники сливают бензин с припаркованных автомобилей

Тагильчане рассказывают в социальных сетях, что сталкиваются с проблемой воровства бензина на улицах Зерновой, Выйской и на Липовом тракте. Факт кражи бензина из бензобака зафиксировали третьего октября. Об этом горожане рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».