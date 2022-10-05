В Нижнем Тагиле злоумышленники сливают бензин с припаркованных автомобилей

Posted 5 октября 2022, 03:38
Published 5 октября 2022, 03:38
Modified 29 ноября, 18:35
Updated 29 ноября, 18:35
Тагильчане рассказывают в социальных сетях, что сталкиваются с проблемой воровства бензина на улицах Зерновой, Выйской и на Липовом тракте. Факт кражи бензина из бензобака зафиксировали третьего октября. Об этом горожане рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Люди подметили, что на всех улицах аналогичная ситуация: сливальщик бензина ночью приходит во дворы многоэтажек и совершает кражу на разных улицах.
Ранее в Екатеринбурге неизвестный избил подростка, который также занимался сливом бензина. Злоумышленник работал в паре со своим родственником — с братом.