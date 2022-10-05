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Posted 5 октября 2022, 03:38

Published 5 октября 2022, 03:38

Modified 29 ноября, 18:35

Updated 29 ноября, 18:35

В Нижнем Тагиле злоумышленники сливают бензин с припаркованных автомобилей

В Нижнем Тагиле злоумышленники сливают бензин с припаркованных автомобилей

5 октября 2022, 03:38
Фото: 1MI.
Жители Нижнего Тагила пожаловались на злоумышленников, которые разъезжают по городу ночью и сливают бензин с припаркованных автомобилей.

Тагильчане рассказывают в социальных сетях, что сталкиваются с проблемой воровства бензина на улицах Зерновой, Выйской и на Липовом тракте. Факт кражи бензина из бензобака зафиксировали третьего октября. Об этом горожане рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Люди подметили, что на всех улицах аналогичная ситуация: сливальщик бензина ночью приходит во дворы многоэтажек и совершает кражу на разных улицах.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный избил подростка, который также занимался сливом бензина. Злоумышленник работал в паре со своим родственником — с братом.

#Происшествия#Нижний Тагил#Кража#Бензин#Машины
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