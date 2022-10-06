Мужчина создал вредоносную программу и незаконно завладел криптовалютой на Урале

Следствие полагает, что два друга посещали игровые клубы в Екатеринбурге. Там они запускали свою вредоносную программу, которая подавляла антивирус. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
В определенный момент хозяин одного из игровых клубов обратил внимание, что компьютер сильно перегревается и тратит весомую часть вычислительных возможностей на посторонние процессы. Тогда он обратился в полицию.
Сотрудники отдела «К» выяснили, что компьютер был поражен программой. С аналогичной проблемой столкнулись еще 5 компьютеров в разных клубах.
Подозреваемых установили. Ими оказались 21-летний москвич и его друг из Киргизии. Второй успел скрыться от следствия. Позже его задержали на родине.
Москвичу предъявили обвинение по ст. 272 и 273 УК РФ. Дело передано в суд.