Уральская певица Юлия Чичерина попала под санкции Евросоюза

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина попала в санкционный список Евросоюза. Об этом стало известно из опубликованного ЕС документа.
В опубликованном сегодня санкционном списке ЕС 30 россиян и 7 юридических лиц. Среди которых «Гознак», завод им. Дегтярева, корпорация «Иркут» и Центральная избирательная комиссия.
В список физических лиц включены глава ЦИК Элла Памфилова и философ Александр Дугин, а также певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина.
Уроженка Свердловска (ныне Екатеринбург) Юлия Чичерина известна своей поддержкой событий на Донбассе. В мае 2017 года певица получила гражданство ЛНР и прописку в Луганске. На днях Чичерина выступила на Красной площади, где прошел концерт в поддержку новых регионов России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию (СВО) по освобождению Донбасса. 21 сентября в России введена частичная мобилизация в ряды ВС РФ.