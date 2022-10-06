TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уральская певица Юлия Чичерина попала под санкции Евросоюза

6 октября 16:25
Фото: телеграм-канал Юлии Чичериной
Сегодня в ЕС утвержден восьмой пакет санкций против России. В списке 7 юридических и 30 физических лиц из России. Среди них певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина.

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина попала в санкционный список Евросоюза. Об этом стало известно из опубликованного ЕС документа. 

В опубликованном сегодня санкционном списке ЕС 30 россиян и 7 юридических лиц. Среди которых «Гознак», завод им. Дегтярева,  корпорация «Иркут» и Центральная избирательная комиссия.

В список физических лиц включены глава ЦИК Элла Памфилова и философ Александр Дугин, а также певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина.

Уроженка Свердловска (ныне Екатеринбург) Юлия Чичерина известна своей поддержкой событий на Донбассе.  В мае 2017 года певица получила гражданство ЛНР и прописку в Луганске. На днях Чичерина выступила на Красной площади, где прошел концерт в поддержку новых регионов России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию (СВО) по освобождению Донбасса. 21 сентября в России введена частичная мобилизация в ряды ВС РФ.

Про тагильский «Уралвагонзавод» спела песню Юлия Чичерина
Узнать подробнее
Читайте также:
Фейерверк для всех, а концерт Чичериной - только по пригласительным: в Нижнем Тагиле отпразднуют День металлургаДорожная авария на Урале легла в основу видеоклипа Юлии ЧичеринойЮлия Чичерина попала в серьезную аварию на Урале
#Федор Быстров#Санкции#Юлия Чичерина#Евросоюз#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44