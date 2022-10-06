Уральская певица Юлия Чичерина попала под санкции Евросоюза

Уроженка Свердловска (ныне Екатеринбург) Юлия Чичерина известна своей поддержкой событий на Донбассе. В мае 2017 года певица получила гражданство ЛНР и прописку в Луганске. На днях Чичерина выступила на Красной площади, где прошел концерт в поддержку новых регионов России.