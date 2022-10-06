В Нижнем Тагиле дробью расстреляли ворона

Ворон оказался взрослой самкой. При осмотре у нее была найдена дробь под кожей в голове, а также отверстие от выстрела в клюве. Больше всего пострадало крыло птицы.
У нее сложный перелом крыла, кости раздроблены, что ставит под вопрос его сохранение. Естественно, лучший вариант — это его оставить, потому что после удаления будет сильный перекос в организме птицы, — рассказала редакции TagilCity.ru владелица ребцентра «Солнечная птица» Юлия Жеребцова.
Также, по ее словам, стрелявший нанес не только непоправимый вред здоровью птицы, но и разрушил ее социальную жизнь. Ведь вороны выбирают себе партнера на всю жизнь.
Если у самки есть пара, то он, скорее всего, останется один. Они очень редко повторно создают семьи. И продолжительное время могут горевать без второй половины, — отметила Юлия Жеребцова.
Сейчас реабилитационный центр борется за здоровье и сохранение крыла ворона. Птица истощена, но аппетит есть. Крыло зафиксировано, рана промыта. Также ворону поставили обезболивающее. Дальнейшие рекомендации даст врач, которому отправлены результаты обследования. Есть вероятность, что птица не сможет вернуться в естественную среду обитания.