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Более 240 тысяч цветов высажено в юбилейный год в Нижнем Тагиле

Вчера, 10:42
Фото: 1MI
В год 300-летия Нижнего Тагила на улицах были высажены более 240 тысяч цветов, более 2,5 тысячи кустарников и более 500 деревьев. Таковы итоги реализации плана по дополнительному озеленению города в 2022 году.

Начальник отдела экологии и природопользования Лариса Носовская сообщила, что к работам в текущем году подключились более 30 предприятий и организаций. Кроме работ по муниципальному заданию, субботники проводились предприятиями, ветеранскими объединениями, администрациями и активными жителями.

В парке «Народный» сотрудники полиции в честь погибших коллег высадили 77 деревьев. Новая аллея была заложена работниками Роспотребнадзора. Вдоль улицы Доктора Юрьевой появились 40 яблонь и 60 пирамидальных тополей. Еще около 150 саженцев высажены на проспекте Ленина, в Театральном сквере и возле музея ИЗО.

После посадки за молодыми растениями ухаживают специалисты «СЭБ». Они следят за сохранностью и ростом насаждений, поливают, пока они не укоренятся, а также после зимы проводят оценку их состояния.

#Ирина Кирилова#Город#Нижний Тагил#Цветы#Посадки#Деревья#Кустарники
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