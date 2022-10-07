Чернышенко рассказал об информировании граждан по вопросам частичной мобилизации

Дмитрий Чернышенко сообщил, что среди обращений потенциальных добровольцев встречаются и заявления от женщин. В этом случае Чернышенко разделяет позицию Минобороны относительно того, что женщин нельзя привлекать к службе в рамках частичной мобилизации. Однако им следует дать возможность работать в российских госпиталях, волонтерствовать, если на то будет их согласие. Мужчины, не подходящие под критерии призыва в рамках частичной мобилизации и приема в качестве добровольцев, могут быть также привлечены к волонтерской работе в случае желания внести личный вклад в защиту интересов Отечества.