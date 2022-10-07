Чернышенко рассказал об информировании граждан по вопросам частичной мобилизации

Напомним, первый сервис — «Стать добровольцем» — для тех, кто добровольно хочет участвовать в специальной военной операции. Второй сервис позволяет через портал госуслуг подать жалобу в случае возможной ошибки при частичной мобилизации. Все заявки отправляются в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживают и контролируют. Об этом пишет newsnn.ru.
Дмитрий Чернышенко сообщил, что среди обращений потенциальных добровольцев встречаются и заявления от женщин. В этом случае Чернышенко разделяет позицию Минобороны относительно того, что женщин нельзя привлекать к службе в рамках частичной мобилизации. Однако им следует дать возможность работать в российских госпиталях, волонтерствовать, если на то будет их согласие. Мужчины, не подходящие под критерии призыва в рамках частичной мобилизации и приема в качестве добровольцев, могут быть также привлечены к волонтерской работе в случае желания внести личный вклад в защиту интересов Отечества.
Вице-премьер также обозначил ключевые проблемы, связанные с отработкой жалоб на возможные ошибки при частичной мобилизации силами региональных призывных комиссий.
Он добавил, что рассмотрение жалоб должно осуществляться в самые короткие сроки. В ряде субъектов уже был отмечен формальный подход к ответам на претензии в ситуации возможной ошибки при частичной мобилизации. Однако эффективность, оперативность рассмотрения обращений, качество обратной связи — вот критерии, к соблюдению которых надо стремиться при оценке работы в регионах.