«Новые известия»: Что будет с долгами мобилизованных предпринимателей

Сотрудникам крупных предприятий полагается бронь от частичной мобилизации, если они поддерживают критически важную инфраструктуру. Если так вышло, что сотрудник мобилизован, то по закону он имеет право в течение трех месяцев, после возвращения со службы, приступить к своим обязанностям. Также некоторыми предприятиями предлагается поддержка мобилизованных сотрудников.

В России, по данным ФНС, на 10 сентября 2022 года числится 5,6 миллиона микропредприятий, на которых занято 7,3 миллиона человек. На одно предприятие приходится около 1,3 человека. По сути, предприниматель и есть весь бизнес. Еще в июне 2022 года число самозанятых, которые не могут иметь сотрудников, превысило 5 миллионов человек. Таким образом в России официально насчитывается более 10 миллионов человек, которые могут рассчитывать только на себя.

У вице-премьера Андрея Белоусова прошли два совещания, а 3 октября уже были представлены 6 мер поддержки. На данный момент, если ИП попадает под мобилизацию, а у него нет сотрудников и упрощенная система налогообложения или ООО, то это конец бизнеса, пишут «Новые известия». Однако, даже если это не учитывать, остаются проблемы.

Первое, что становится сложным, остановка хозяйственной деятельности. В микропредприятиях учредитель, как правило, выполняет основную массу обязанностей. Значит, все успехи от конкурентной борьбы будут утрачены. После возвращения со службы все придется начинать заново. Кроме того, отправка в армию осуществляется стремительно, а потому не остается времени на урегулирование бытовых вопросов.

Если остаются сотрудники, то им надо платить зарплату, а также НДФЛ и страховые взносы. Платить будет нечем и проводить начисления тоже, а задержка зарплаты в течение трех месяцев грозит уголовной ответственностью. Кроме того, у предпринимателя могут быть обязательства перед поставщиками и налоговой инспекцией, которой требуется оплата налога на прибыль. В теории, если предприятие находилось в простое, то прибыли и не будет. Тогда налога на прибыль не возникнет. Но подать декларацию все равно придется. А у предпринимателей на УСН есть обязанность платить взносы за себя, что не зависит от выручки. За год эта сумма составляет более 40 тысяч рублей. Также на юрлицо может быть оформлен кредит. При этом закон о кредитных каникулах на него не распространяется, а учредителя могут привлечь по субсидиарной ответственности в случае банкротства.

Меры поддержки мобилизованных предпринимателей

Первая мера, которая была введена — это то, что военнослужащим разрешат иметь собственный бизнес. Планируется разработать процедуру изменения и расторжения контрактов на поставку товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, к мобилизованным не будут применяться штрафные санкции.