О запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста заявил Хуснуллин

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. Подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, ехавшего по железнодорожной части переправы. Два автомобильных пролёта в результате обрушились.

Автомобильное движение накануне было восстановлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей. Ближе к ночи возобновлено железнодорожное движение. Однако грузовым фурам и автобусам разрешается использовать только паромную переправу. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это временная мера.

По предварительным данным, погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.