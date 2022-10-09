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О запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста заявил Хуснуллин

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
По двум автомобильным полосам Крымского моста запущено движение. Там налажено освещение и нанесена новая разметка.

Ранее мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части было налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлено барьерное ограждение, написал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он отметил, что теперь проехать по мосту можно быстрее. 

Чиновник добавил, что специалисты продолжают обследование повреждённой части моста. 

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. Подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, ехавшего по железнодорожной части переправы. Два автомобильных пролёта в результате обрушились.

Автомобильное движение накануне было восстановлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей. Ближе к ночи возобновлено железнодорожное движение. Однако грузовым фурам и автобусам разрешается использовать только паромную переправу. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это временная мера. 

По предварительным данным, погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. 

#Ирина Кирилова#Происшествия#Взрыв на Крымском мосту#Мост#Взрыв
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