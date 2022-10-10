Жительница Екатеринбурга показывала грудь проезжающим мимо машинам

Очевидцы говорят о том, что спустя некоторое время екатеринбурженка и вовсе сняла с себя вещи, оголив плечи. В таком виде её заметили у переулка Базового. О том, какие мотивы были у женщины, а также о наличии жалоб в правоохранительные органы, неизвестно.
Позже стало известно, что женщина с оголённой грудью просила довезти её до Кировграда, хотя находилась в нём. Также она предлагала автомобилистам приобрести услуги сексуального характера за 500 рублей. Люди предполагают, что екатеринбурженке требует срочная психиатрическая помощь, сообщает «Инцидент Екатеринбург».