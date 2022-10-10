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Жительница Екатеринбурга показывала грудь проезжающим мимо машинам

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI
Женщина в неадекватном состоянии стояла на дороге у гипермаркета «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге и показывала грудь проезжающим автомобилистам. Неизвестно, поступали ли жалобы на случившееся 9 октября.

Очевидцы говорят о том, что спустя некоторое время екатеринбурженка и вовсе сняла с себя вещи, оголив плечи. В таком виде её заметили у переулка Базового. О том, какие мотивы были у женщины, а также о наличии жалоб в правоохранительные органы, неизвестно.

Позже стало известно, что женщина с оголённой грудью просила довезти её до Кировграда, хотя находилась в нём. Также она предлагала автомобилистам приобрести услуги сексуального характера за 500 рублей. Люди предполагают, что екатеринбурженке требует срочная психиатрическая помощь, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Грудь#Водитель#Голая#Общество
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