Более полутысячи новых лифтов появились в Нижнем Тагиле за шесть лет

По словам гендиректора предприятия Дмитрия Иванова, за последние два года снизилось число поломок оборудования, а также сократилось число аварийных ситуаций в несколько раз. На повышение качества работы, по его словам, повлияла замена старых лифтов, а также повышение уровня оснащенности производства и квалификации персонала.