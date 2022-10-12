Более полутысячи новых лифтов появились в Нижнем Тагиле за шесть лет

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с руководителем и коллективом ООО «СП «Тагиллифт», сообщает пресс-служба администрации города. Группой компаний обслуживается более 1,4 тысячи лифтов в многоквартирных домах города. Это около 90% от общего числа подъемников.
За последние шесть лет специалисты установили 503 новых компьютеризированных подъемника. По словам главы города, все взятые на себя обязательства компания выполняет в полном объеме. В 2022 году, отметил Пинаев, досрочно завершены мероприятия по замене 114 лифтов в 29 многоквартирных домах.
Владислав Пинаев выразил благодарность за отличные показатели. А за добросовестный труд благодарственные письма и грамоты получили директор ООО «СП «Лифтовик» Павел Барахвостов и бригадир монтажного участка Артур Неганов.
По словам гендиректора предприятия Дмитрия Иванова, за последние два года снизилось число поломок оборудования, а также сократилось число аварийных ситуаций в несколько раз. На повышение качества работы, по его словам, повлияла замена старых лифтов, а также повышение уровня оснащенности производства и квалификации персонала.
Иванов отметил, что проводится и расширение парка автотранспорта. На данный момент уже внедрена система диспетчеризации и управления процессами. Также у компании имеется производственная площадка для капитального ремонта оборудования.
Напомним, в Нижнем Тагиле на текущий момент замене подлежат 190 подъемников, которые уже отработали свой срок в 25 лет. В 2023 году планируется заменить 120 лифтов в домах, у которых на специальном счете формируются средства капитального ремонта. Заявка уже подана в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.