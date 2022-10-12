Получатели универсального пособия – семьи с детьми до 17 лет. Все получатели должны соответствовать требованиям «нуждаемости». Требование имеет три критерия:
Прожиточный минимум в Свердловской области на дату публикации составляет 13 501 рубль в месяц. Поэтому для получения нового пособия средний доход на каждого члена семьи должен быть ниже этой цифры. Доход семьи должен быть подтвержден документально справкой с места работы или из центра занятости Нижнего Тагила. Справки должны отражать доход семьи за 12 месяцев.
Список имущества включает в себя недвижимость, транспортные средства, земельные участки, денежные сбережения. Владельцы нескольких квартир в Нижнем Тагиле и мощных автомобилей (более 250 л.с.) пособие не получат. Владельцы участков земли более 25 соток в границах города также не имеют права на новое пособие. Список имущества можно уточнить при оформлении документов.
Комплексная оценка нуждаемости также будет проходить при оформлении пособия. Как рассказали в министерстве социальной политики Свердловской области, универсальное пособие будет поступать через социальный фонд России. Фонд образуется с 2023 года объединением ФСС и ПФР.
Универсальное пособие объединит действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Оператором универсального пособия станет Социальный фонд России, – сообщили в министерстве социальной политики региона.
В зависимости от дохода семьи пособие составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В Свердловской области прожиточный минимум составляет 13 501 рубль в месяц. Сумма пособия в каждом случае будет определена после подачи всех документов.
Новое пособие позволит увеличить выплаты беременным женщинам и получать деньги из материнского капитала независимо от очередности рождения ребенка. При выплате маткапитала оценка нуждаемости не проводится. При этом универсальное пособие и материнский капитал жители Нижнего Тагила могут получать одновременно.
Ранее назначенные пособия будут выплачиваться до конца срока назначения в прежнем размере. Получающие социальные выплаты в Свердловской области смогут в любой момент перейти на универсальное пособие. Оформить новое пособие можно будет через сайт «Госуслуги» или в офисе МФЦ.