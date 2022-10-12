С 1 января 2023 года в России, в том числе и Нижнем Тагиле Свердловской области, вводится универсальное пособие для семей с детьми. Пособие будет платить Социальный фонд РФ. Кому положены выплаты, а также как их получить - читайте в материале TagilCity.ru.

Кто будет получать универсальное пособие в Нижнем Тагиле и Свердловской области? Какое имущество будут учитывать при начислении универсального пособия в Нижнем Тагиле и Свердловской области? В каком размере будет выплачиваться универсальное пособие в Нижнем Тагиле и Свердловской области?