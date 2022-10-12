TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кто будет получать универсальное пособие в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
С 1 января 2023 года в России, в том числе и Нижнем Тагиле Свердловской области, вводится универсальное пособие для семей с детьми. Пособие будет платить Социальный фонд РФ. Кому положены выплаты, а также как их получить - читайте в материале TagilCity.ru.

Кто будет получать универсальное пособие в Нижнем Тагиле и Свердловской области?

Получатели универсального пособия – семьи с детьми до 17 лет. Все получатели должны соответствовать требованиям «нуждаемости». Требование имеет три критерия:

  • доход ниже прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области;
  • имущество не более установленного перечня;
  • наличие дохода или объективной причины его отсутствия у взрослых членов семьи.

Прожиточный минимум в Свердловской области на дату публикации составляет 13 501 рубль в месяц. Поэтому для получения нового пособия средний доход на каждого члена семьи должен быть ниже этой цифры. Доход семьи должен быть подтвержден документально справкой с места работы или из центра занятости Нижнего Тагила. Справки должны отражать доход семьи за 12 месяцев.

Какое имущество будут учитывать при начислении универсального пособия в Нижнем Тагиле и Свердловской области?

Список имущества включает в себя недвижимость, транспортные средства, земельные участки, денежные сбережения. Владельцы нескольких квартир в Нижнем Тагиле и мощных автомобилей (более 250 л.с.) пособие не получат. Владельцы участков земли более 25 соток в границах города также не имеют права на новое пособие. Список имущества можно уточнить при оформлении документов.

Комплексная оценка нуждаемости также будет проходить при оформлении пособия. Как рассказали в министерстве социальной политики Свердловской области, универсальное пособие будет поступать через социальный фонд России. Фонд образуется с 2023 года объединением ФСС и ПФР.  

Универсальное пособие объединит действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Оператором универсального пособия станет Социальный фонд России, – сообщили в министерстве социальной политики региона. 

В  каком размере будет выплачиваться универсальное пособие в Нижнем Тагиле и Свердловской области?

В зависимости от дохода семьи пособие составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В Свердловской области прожиточный минимум составляет 13 501 рубль в месяц. Сумма пособия в каждом случае будет определена после подачи всех документов.

Новое пособие позволит увеличить выплаты беременным женщинам и получать деньги из материнского капитала независимо от очередности рождения ребенка. При выплате маткапитала оценка нуждаемости не проводится. При этом универсальное пособие и материнский капитал жители Нижнего Тагила могут получать одновременно.

Ранее назначенные пособия будут выплачиваться до конца срока назначения в прежнем размере. Получающие социальные выплаты в Свердловской области смогут в любой момент перейти на универсальное пособие. Оформить новое пособие можно будет через сайт «Госуслуги» или в офисе МФЦ.

#Федор Быстров#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Новости УрФО#Выплаты#Пособия
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Сегодня, 08:28
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
Вчера, 10:58
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Сегодня, 16:45
В некоторых аптеках «Живика» в Нижнем Тагиле нет ценников на лекарства
Сегодня, 11:48
Более полутысячи новых лифтов появились в Нижнем Тагиле за шесть лет
Сегодня, 09:33
Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
Вчера, 15:21