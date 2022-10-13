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Природоохранная прокуратура не выявила нарушений в кемпинге под Нижним Тагилом

Сегодня, 06:04
Фото: TagilCity.ru
Во время проверки природоохранной прокуратуры работы кемпинга в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом нарушений выявлено не было. Ранее жители села опасались, что не смогут отдыхать на берегу водоема из-за появившегося там забора.

Проверка, по словам природоохранного прокурора Григория Битюкова, проходила в конце июля. 

Проверяли доступ в водоохранную зону, размещение отходов. Нарушений нет. Пеший подход к воде свободный, плата за посещение берега не взимается. Она взимается только за пользование объектами благоустройства в кемпинге, — пояснил редакции TagilCity.ru Григорий Битюков.

Напомним, в июле этого года на берегу пруда в селе Петрокаменское появился платный кемпинг. При этом собственники огородили места проезда к водоему забором. Местные жители забеспокоились, что теперь не смогут отдыхать в любимом месте и обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет законности размещения кемпинга.

Собственники кемпинга и местные жители поругались из-за пляжа под Нижним Тагилом
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#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Петрокаменское#Забор#Кемпинг#Экология#Проверка#Прокуратура#Анна Григорьева
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