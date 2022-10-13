Природоохранная прокуратура не выявила нарушений в кемпинге под Нижним Тагилом

Проверка, по словам природоохранного прокурора Григория Битюкова, проходила в конце июля.
Проверяли доступ в водоохранную зону, размещение отходов. Нарушений нет. Пеший подход к воде свободный, плата за посещение берега не взимается. Она взимается только за пользование объектами благоустройства в кемпинге, — пояснил редакции TagilCity.ru Григорий Битюков.
Напомним, в июле этого года на берегу пруда в селе Петрокаменское появился платный кемпинг. При этом собственники огородили места проезда к водоему забором. Местные жители забеспокоились, что теперь не смогут отдыхать в любимом месте и обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет законности размещения кемпинга.