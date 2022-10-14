Около 10 пожарных машин приехали к зданию суда в Нижнем Тагиле

Пожарные службы проверяют здание суда, в полицию и налоговую они не заходят. Автомобили подъезжают постепенно — всего на территории собралось порядка 10 машин. Через некоторое время приехала карета скорой помощи.
Никого не эвакуируют, ожидают, — сообщила TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила, ставшая свидетелем произошедшего.
К 10:25 по местному времени автомобили начали постепенно покидать территорию суда, налоговой и полиции.
Оперативный комментарий Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru получить не удалось.