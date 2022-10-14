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Около 10 пожарных машин приехали к зданию суда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:34
Фото: TagilCity.ru
Около зданий налоговой службы, суда и полиции по улице Островского в Нижнем Тагиле встали пожарные машины. Всего собралось порядка 10 различных спецавтомобилей.

Пожарные службы проверяют здание суда, в полицию и налоговую они не заходят. Автомобили подъезжают постепенно — всего на территории собралось порядка 10 машин. Через некоторое время приехала карета скорой помощи.

Никого не эвакуируют, ожидают, — сообщила TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила, ставшая свидетелем произошедшего.
Фото: TagilCity.ru

К 10:25 по местному времени автомобили начали постепенно покидать территорию суда, налоговой и полиции.

Оперативный комментарий Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru получить не удалось.

#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Полиция#Пожарные#Скорая помощь#Суд#Налоговая#Анна Варнакина
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