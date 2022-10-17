Момент крушения СУ-34 на жилую многоэтажку попал на видео

В Ейске, Краснодарского края во дворе жилого дома разбился военный самолет Су-34. Площадь пожара на месте происшествия составляет около 2 тысяч квадратных метров.Об этом сообщали в ГУ МЧС по Кубани.
Президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы региона по ситуации в Ейске. Глава государства поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейск, - сообщили в пресс-службе Кремля.
На место ЧП вылетели криминалисты центрального аппарата СК РФ. В результате происшествия 2 человека погибли и 15 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал при наборе высоты. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Истребитель взлетал с военного аэродрома Южного военного округа, сообщили в Минобороны.