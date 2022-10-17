Момент крушения СУ-34 на жилую многоэтажку попал на видео

Президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы региона по ситуации в Ейске. Глава государства поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейск, - сообщили в пресс-службе Кремля.