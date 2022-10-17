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Момент крушения СУ-34 на жилую многоэтажку попал на видео

Сегодня, 17:02

В Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на жилой дом

В Ейске площадь пожара, где во дворе жилого дома разбился бомбардировщик, составляет около 2 тысяч квадратных метров. Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолёта.

В Ейске, Краснодарского края во дворе жилого дома разбился военный самолет Су-34. Площадь пожара на месте происшествия составляет около 2 тысяч квадратных метров.Об этом сообщали в ГУ МЧС по Кубани.

Президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы региона по ситуации в Ейске. Глава государства поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейск, - сообщили в пресс-службе Кремля.

На место ЧП вылетели криминалисты центрального аппарата СК РФ. В результате происшествия 2 человека погибли и 15 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС. 

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал при наборе высоты. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Истребитель взлетал с  военного аэродрома Южного военного округа, сообщили в Минобороны.

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