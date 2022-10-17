Мужчина из Первоуральска пытался продать 9 медалей СССР на вокзале

Обвиняемый из Первоуральска рассказал, что нашёл медали на садовом участке, который приобрёл два года назад. В октябре нынешнего года у 36-летнего мужчины возникли проблемы с финансами — это и подтолкнуло его пойти на продажу госнаград.
Полицейские задержали торговца при попытке продать 9 медалей за 2000 рублей. В числе изъятых наград были медали за полувековой юбилей со дня окончания ВОВ и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Эксперты выяснили, что все знаки отличия были подлинными.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело за приобретение или продажу подлинных бумаг и госнаград, сообщает ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.