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Мужчина из Первоуральска пытался продать 9 медалей СССР на вокзале

Сегодня, 07:31
Фото: ЛО МВД России на станции Нижний Тагил
9 государственных наград СССР, в числе которых медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», пытался продать мужчина из Первоуральска на железнодорожном вокзале в Верх-Нейвинске.

Обвиняемый из Первоуральска рассказал, что нашёл медали на садовом участке, который приобрёл два года назад. В октябре нынешнего года у 36-летнего мужчины возникли проблемы с финансами — это и подтолкнуло его пойти на продажу госнаград.

Полицейские задержали торговца при попытке продать 9 медалей за 2000 рублей. В числе изъятых наград были медали за полувековой юбилей со дня окончания ВОВ и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Эксперты выяснили, что все знаки отличия были подлинными.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело за приобретение или продажу подлинных бумаг и госнаград, сообщает ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

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#Анна Варнакина#Криминал#Полиция#Медали#Уголовное дело#Первоуральск
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