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Создатель борделя в бывшем здании суда Екатеринбурга избежал уголовного дела

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
Суд прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена из Екатеринбурга, который организовал в бывшем здании суда бордель «Ангелы и демоны».

Известно, что запрещенное законом место было замаскировано под салон массажа. Его работницы под видом массажисток оказывали клиентам секс-услуги за деньги.

Согласно данным картотеки Кировского районного суда, уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). В последствии оно было закрыто. Организатору борделя назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.

Запрещенное место находилось центре города — в бывшем здании Кировского райсуда на Бажова, 55. С прошлого года предприниматель размещал в соцсетях посты с прайс-листом сексуальных услуг. К объявлениям он прикреплял снимки полуголых женщин.

По данным Ура.ру, большую часть выручки забирал себе сам бизнесмен – 70%. Уголовного дела он избежал, потому что ранее перечислил 20 тысяч рублей в благотворительный фонд, а также содержит трех маленьких детей.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Бордель#Секс-услуги#Уголовное дело
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