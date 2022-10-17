Создатель борделя в бывшем здании суда Екатеринбурга избежал уголовного дела

Известно, что запрещенное законом место было замаскировано под салон массажа. Его работницы под видом массажисток оказывали клиентам секс-услуги за деньги.
Согласно данным картотеки Кировского районного суда, уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). В последствии оно было закрыто. Организатору борделя назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.
Запрещенное место находилось центре города — в бывшем здании Кировского райсуда на Бажова, 55. С прошлого года предприниматель размещал в соцсетях посты с прайс-листом сексуальных услуг. К объявлениям он прикреплял снимки полуголых женщин.
По данным Ура.ру, большую часть выручки забирал себе сам бизнесмен – 70%. Уголовного дела он избежал, потому что ранее перечислил 20 тысяч рублей в благотворительный фонд, а также содержит трех маленьких детей.