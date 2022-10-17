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Posted 17 октября 2022,, 13:49

Published 17 октября 2022,, 13:49

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

В МЧС не подтвердили слухи о том, что спасатели вынуждены смотреть сводки Минобороны

17 октября 2022, 13:49
В МЧС по Московской области прокомментировали информацию Telegram-канала Baza о том, что спасатели в обязательном порядке должны смотреть сводки Минобороны.

Как сообщает NEWS.ru, еще, по данным Baza в списке обязательного к просмотру значились новости на телеканале «Россия 24».

Но, как утверждают в пресс-службе ведомства, существует исключительно устная рекомендация пользоваться официальными источниками. Но это не подтверждается какими-либо документами. При этом нет и конкретизации источников информации. Ничего не говорилось ни о сводках, которые зачитывает Игорь Конашенков, ни о сюжетах «России 24». Как нет и запрета смотреть YouTube и Telegram-каналы. 

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