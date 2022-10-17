В МЧС не подтвердили слухи о том, что спасатели вынуждены смотреть сводки Минобороны

Но, как утверждают в пресс-службе ведомства, существует исключительно устная рекомендация пользоваться официальными источниками. Но это не подтверждается какими-либо документами. При этом нет и конкретизации источников информации. Ничего не говорилось ни о сводках, которые зачитывает Игорь Конашенков, ни о сюжетах «России 24». Как нет и запрета смотреть YouTube и Telegram-каналы.