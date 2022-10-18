Недостроенный ТРЦ выставили на продажу в Нижнем Тагиле

За недострой просят 135 млн рублей – объявление появилось на сайте одном из сайтов. Согласно проекту здания, объект состоит из трёх этажей, на первом этаже должен был находиться магазин с продуктами, на втором и третьем этажах – торговая галерея и кинозал. Об этом сообщают «Все новости».
Внизу должна была располагаться парковка на 700 автомобилей. Стройка возобновлялась неоднократно, но объект в результате так и не достроили. Застройщиком выступал «Магнитострой» из Челябинской области.
При этом к зданию подведены коммуникации, возведен каркас первого этажа. Но в целом объект готов лишь на 15%. Земельный участок под долгостроем в аренде до 2027 года. В объявлении указывается, что в проект можно внести изменения.