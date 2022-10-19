22 октября с 15:00 до 17:00 ТРЦ «КИТ» превратится в школу юных волшебников Хогвартс, где юные тагильчане смогут пройти через платформу 9 ¾, сварить зелье с Минервой Макгонагалл, выучить тайные заклинания с профессором Дамблдором, а главное — посостязаться с Гарри Поттером в игре «Квиддич». Также для учеников доступны мастер-класс по изготовлению волшебной палочки и интерактив «Ожившие картины». На мероприятии, кстати, можно встретить того, чье имя нельзя произносить.