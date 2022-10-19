Дважды в месяц торгово-развлекательный центр «КИТ» на Черноисточинском шоссе, 49 погружается в атмосферу праздника. Организаторы устраивают семейные мастер-классы, зажигательные дискотеки, а также шоу-программы с полюбившимися героями.
Так, в октябре в «КИТе» прошел интерактив в стиле Brawl Stars. Юные посетители поучаствовали в шоу мыльных пузырей, тематических конкурсах и мастер-классах. Вел мероприятие легендарный человек-пружина, с которым маленькие тагильчане сделали фото на память.
22 октября с 15:00 до 17:00 ТРЦ «КИТ» превратится в школу юных волшебников Хогвартс, где юные тагильчане смогут пройти через платформу 9 ¾, сварить зелье с Минервой Макгонагалл, выучить тайные заклинания с профессором Дамблдором, а главное — посостязаться с Гарри Поттером в игре «Квиддич». Также для учеников доступны мастер-класс по изготовлению волшебной палочки и интерактив «Ожившие картины». На мероприятии, кстати, можно встретить того, чье имя нельзя произносить.
В торговом центре «КИТ» могут насладиться бесплатной развлекательной программой не только дети, но и взрослые. По воскресеньям в ТРЦ звучит живая музыка — выступают профессиональные скрипачи, саксофонисты, флейтисты, гитаристы и не только.
Узнать о событиях и ознакомиться с афишей мероприятий можно в группе ТРЦ «КИТ» во ВКонтакте или на официальном сайте торгового центра.