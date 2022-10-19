Суд начал рассматривать дело о похищении и убийстве отца сыном в Верхней Пышме

Следствие полагает, что утром 20 апреля этого года несколько обвиняемых, похитили одного из домов по улице Маяковского мужчину, который является отцом одного из злоумышленников. Предварительно его избили битой, затем связали руки за спиной хомутами и клейкой лентой, засунули его в багажник авто и уехали.