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Суд начал рассматривать дело о похищении и убийстве отца сыном в Верхней Пышме

Сегодня, 09:03
Фото: CУ СК РФ по Свердловской области
Уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жителей Верхней Пышмы, которые похитили отца одного из участников, после чего он умер, начали рассматривать. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Приговор злоумышленникам вынесут по ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершённое с применением насилия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Следствие полагает, что утром 20 апреля этого года несколько обвиняемых, похитили одного из домов по улице Маяковского мужчину, который является отцом одного из злоумышленников. Предварительно его избили битой, затем связали руки за спиной хомутами и клейкой лентой, засунули его в багажник авто и уехали.

Спустя время мужчина скончался в багажнике. После этого двое участников банды облили машину бензином и подожгли ее с телом мужчины. Тем не менее спустя время правоохранители нашли обгоревшее тело.

Ранее сообщалось, что причиной, по которой сын решил похитить отца стало то, что тот пригрозил ему выселением из квартиры и снять с регистрационного учета машину сына.

Двух соучастников преступления полицейские задержали в Перми, где они сняли квартиру, чтобы «залечь на дно», ещё двух – в Екатеринбурге и Верхней Пышме, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сын с друзьями похитил, убил и сжег отца в Верхней Пышме из-за детских обид
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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Верхняя Пышма#Похищение#Багажник#Отец#Банда
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