Влюбленный житель Нижнего Тагила задержал поезда на 5 часов из-за девушки

О происшествии стало известно 13 октября. Сигнал поступил от дежурной по станции Быньговский. Сообщалось, что на пульте контроля загорелась занятость участка. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Транспортные полицейские прибыли на место и увидели, что внутри колеи на ж/д путях располагается посторонний предмет в виде провода. Он соединял рельсы клеммами для препятствования движения поездов.
Полицейские нашли нарушителя порядка. Им оказался 28-летний тагильчанин, который является безработным. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности по УК РФ.
На месте мужчину опросили, и он признался, что решил подстроить якобы неисправность на рельсах. Его целью являлось привлечение внимание девушки, которая работает на данной станции. Такая идея у него возникла после их ссоры.
Транспортники установили, что мужчина не только задержал движение поездов, но и создал угрозу системе безопасности. Ведь поезда могли сойти с рельсов.
Дело возбудили по ст. 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».
UPD: В пресс-службе УТ МВД России по УрФО опровергли информацию. Там сообщили, что она не соответствует действительности и обещали предоставить данные позднее.