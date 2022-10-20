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Влюбленный житель Нижнего Тагила задержал поезда на 5 часов из-за девушки

20 октября 09:09
Фото: МВД России по УРФО
В Нижнем Тагиле местный житель пытался помешать работе ж/д транспорта при помощи провода. Из-за злоумышленника движение поездов приостановилось на 5 часов по одному из участков.

О происшествии стало известно 13 октября. Сигнал поступил от дежурной по станции Быньговский. Сообщалось, что на пульте контроля загорелась занятость участка. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Транспортные полицейские прибыли на место и увидели, что внутри колеи на ж/д путях располагается посторонний предмет в виде провода. Он соединял рельсы клеммами для препятствования движения поездов.

Полицейские нашли нарушителя порядка. Им оказался 28-летний тагильчанин, который является безработным. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности по УК РФ.

На месте мужчину опросили, и он признался, что решил подстроить якобы неисправность на рельсах. Его целью являлось привлечение внимание девушки, которая работает на данной станции. Такая идея у него возникла после их ссоры.

Транспортники установили, что мужчина не только задержал движение поездов, но и создал угрозу системе безопасности. Ведь поезда могли сойти с рельсов.

Дело возбудили по ст. 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

UPD: В пресс-службе УТ МВД России по УрФО опровергли информацию. Там сообщили, что она не соответствует действительности и обещали предоставить данные позднее.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Поезда#Ж/д переезд#Ж/д пути#Рельсы
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