Банк непрофильных активов «Траст» выставил Тимано-Печорскую газовую компанию на торги

Тимано-Печорская газовая компания (ТПГК) занимается геологическим изучением и разведкой 13 участков, включая три месторождения, расположенные в Республике Коми. Крупнейшими месторождениями компании по уровню запасов нефти, газа и конденсата категорий C1 и C2 являются Интинское и Кожимское месторождения, Северо-Кожимский участок и Левогрубейюская площадь. Общие запасы газа на этих участках (С1 + С2) — 59 млрд куб. м, общие извлекаемые запасы жидких углеводородов (С1 + С2) — 7 млн тонн. По лицензионным участкам компании проходит газопровод Бованенково — Ухта, также в непосредственной близости к местам добычи находится ж/д станция Инта. В местах разведки ТПГК высока вероятность открытия крупного месторождения.