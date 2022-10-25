Валерий Лимаренко: Ни один вопрос семей мобилизованных не остаётся без внимания

– В ежедневном режиме встречаюсь с семьями наших защитников и из первых уст слышу их просьбы. Такую же работу ведут главы районов. Помогаем решать все вопросы, которые волнуют жён и родителей мобилизованных сахалинцев. Привезти дрова и уголь, найти работу, отремонтировать дом, устроить ребенка в детский сад, записать на приём к узкому специалисту – такие обращения звучат наиболее часто. Есть и более сложные вопросы, требующие времени на решение. Но ни один не остается без внимания, – подчеркнул Валерий Лимаренко.