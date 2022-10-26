Эксперты о поправках в закон о рекламе: возможна попытка передела рынка

Специалисты подчеркивают, что благодаря продвижению таких поправок планируется осуществить монополизацию двух автономно функционирующих рынков: рынка электронных досок объявлений и рынка цифровой рекламы (в частности, наружной). Целью новой инициативы становится формирование «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений», к которому переходит статус монополиста. После вступления в силу нового законопроекта все участники рекламной отрасли попадут в зависимость от него — такой негативный сценарий озвучили сотрудники «Минченко консалтинг». Как сообщает regnum.ru, для региональных рекламщиков последствия могут быть еще серьезнее: их могут выдавить с рынка и обанкротить.