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Эксперты о поправках в закон о рекламе: возможна попытка передела рынка

26 октября 14:57
Фото: piqsels.com
Работники холдинга «Минченко консалтинг» составили аналитический доклад «Лоббистская борьба вокруг поправок к ФЗ “О рекламе”», в котором заявляют, что поправки к Федеральному закону «О рекламе» можно фактически считать попыткой передела бизнеса под видом защиты национальной безопасности страны.

Специалисты подчеркивают, что благодаря продвижению таких поправок планируется осуществить монополизацию двух автономно функционирующих рынков: рынка электронных досок объявлений и рынка цифровой рекламы (в частности, наружной). Целью новой инициативы становится формирование «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений», к которому переходит статус монополиста. После вступления в силу нового законопроекта все участники рекламной отрасли попадут в зависимость от него — такой негативный сценарий озвучили сотрудники «Минченко консалтинг». Как сообщает regnum.ru, для региональных рекламщиков последствия могут быть еще серьезнее: их могут выдавить с рынка и обанкротить.

 

Аналитики отмечают, что поправки к закону о рекламе вызвали консолидированные протесты практически на всех уровнях. С критикой выступил рекламный бизнес всех субъектов РФ. Свыше 60 отрицательных отзывов новая инициатива собрала на уровне региональных властей, которые предполагают, что в результате внедрения поправок доходы в их бюджет серьезно сократятся.

Составители доклада перечисляют ряд вероятных лоббистских целей в поправках к закону «О рекламе». Аналитики говорят о кардинальном переделе и захвате рынка, пособничестве в недружественных поглощениях, внедрении монополии для поставщика IT-технологий, переходе под управление монополиста рекламных мест в крупных городах, несогласованном размещении рекламных баннеров на объектах исторического значения.

Критики законопроекта указывают на то, что он слишком рискован и не сможет обеспечивать те требования к безопасности, ради которых был разработан, а площадка единого оператора не способна эффективно противостоять хакерским атакам. Помимо этого, ожидается и усложнение процедуры подачи объявлений для частных лиц.

Профильные бизнес-ассоциации прогнозируют, что в заявленном на данный момент виде новый закон фактически способен ликвидировать 90% участников рынка. Не исключено появление новых серых рекламных площадей. Вытеснение абсолютного большинства участников с рынка может привести к стремительному росту безработицы.

Согласно заявлению главы Департамента государственного консалтинга Григория Добромелова, прецеденты такого оперативного принятия лоббистских законов уже существовали, и в тех случаях все проходило спокойно, но законопроект «О рекламе» вызвал серьезные протесты участников индустрии.

Он также отметил, что сейчас, на фоне перспективы внедрения такого неудачного закона, губернаторы укрепили свое взаимодействие с бизнесом.

Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что такие поправки попирают не только букву, но и дух закона. Он обращает внимание на то, что данная инициатива имеет статус лоббистской и количество подобных ей за минувшие шесть месяцев серьезно возросло. Даванков и множество его коллег-депутатов открыто протестуют против продвигаемых поправок, выступая единым фронтом.

Авторы доклада рекомендуют «Единой России» ко второму чтению поправок взять на себя роль модератора в поисках и внедрении компромисса, защищающего

интересы рекламной индустрии на региональном уровне. Также приоритетную роль будет играть стратегия «палаты регионов» — Совета Федерации в этом вопросе, так как большинство субъектов РФ и муниципалитетов негативно восприняли такие поправки к закону.

#Ольга Земскова
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