Марка «Альфа Ромео» перейдет из «Формулы-1» в другую гоночную серию

«У нашей марки богатая история, и мы остаемся в автоспорте, в настоящее время идет обсуждение выбора гоночной серии, в которой будем выступать», — сказал Карлос Таверес, руководитель компании «Стеллантис», в состав которой входит «Альфа Ромео».