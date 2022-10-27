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Марка «Альфа Ромео» перейдет из «Формулы-1» в другую гоночную серию

27 октября 18:47
Фото: pxhere.com
Французский бренд обсуждает варианты своего будущего в автогонках.

В «Альфа Ромео» считают, что добились поставленных целей в «Формуле-1» и покидают ее, считая сотрудничество успешным. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ. 

 

«У нашей марки богатая история, и мы остаемся в автоспорте, в настоящее время идет обсуждение выбора гоночной серии, в которой будем выступать», — сказал Карлос Таверес, руководитель компании «Стеллантис», в состав которой входит «Альфа Ромео».

 

После того как команда «Заубер» объявила о своем партнерстве с «Ауди», было сообщено, что марка «Альфа Ромео» покинет «Формулу-1» в конце 2023 года.

#Марина Колодкина#Общество
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