Марка «Альфа Ромео» перейдет из «Формулы-1» в другую гоночную серию

В «Альфа Ромео» считают, что добились поставленных целей в «Формуле-1» и покидают ее, считая сотрудничество успешным. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.
«У нашей марки богатая история, и мы остаемся в автоспорте, в настоящее время идет обсуждение выбора гоночной серии, в которой будем выступать», — сказал Карлос Таверес, руководитель компании «Стеллантис», в состав которой входит «Альфа Ромео».
После того как команда «Заубер» объявила о своем партнерстве с «Ауди», было сообщено, что марка «Альфа Ромео» покинет «Формулу-1» в конце 2023 года.