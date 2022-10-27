Станислав Савари: на крыльях таланта – сквозь горнило страданий

После смерти горячо любимой супруги стал священнослужителем, так как видел, что из-за гонений целые приходы остаются без пастырей. В 1923 году принял монашество с именем в честь врача, художника, апостола и евангелиста Луки. Не бросал медицину, но твёрдо отстаивал свои религиозные убеждения. Неоднократно подвергался жестоким пыткам и допросам со стороны властей, трижды был в ссылке (самая суровая – на Ледовитый океан). Находясь в изгнании продолжал лечить страждущих. В годы Великой Отечественной войны был главным хирургом Красноярского госпиталя. Удостоился медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а через год стал лауреатом Сталинской премии I степени за разработку новых методов лечения гнойных заболеваний и ранений. Полностью ослеп, но продолжал служить людям. 5 мая 1961 года его сердце перестало биться, а спустя 39 лет медик и епископ был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви. По словам очевидцев, и по сей день приходящие с верой к мощам святителя Луки чудесным образом исцеляются от различных недугов.