Успехи Севастополя за 20 лет отразили в нацпроекте ИРИ

Участники фокус-групп по всей стране отвечают на главные вопросы исследования. В ходе опроса беседуют с гражданами от 18 до 35 лет. Им предлагают перечислить 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всей России, и пять — на развитие своего региона. В центре внимания Севастополь — город с богатой историей, где находится множество культурных и природных достопримечательностей. За последние годы здесь произошло много положительных перемен.
Весной 2014 года Севастополь вернулся в состав РФ. С того времени в городе ведут активное жилищное строительство, налаживают дорожную инфраструктуру, появляются новые образовательные и медицинские объекты.
В ходе общероссийской программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе отремонтировали 400 км дорог. В последние несколько лет работы велись на 74 объектах протяженностью 52 км, в том числе на улицах. Еще 7 объектов из 18 отремонтировали по соглашению со столичным правительством.
В 2020 году в Севастополе закончили реконструировать центральную улицу Большую Морскую и площади Лазарева и Ушакова. В последний раз масштабные работы здесь вели 70 лет назад, после ВОВ. Реконструкцию улицы проводили максимально исторично: восстановили архитектурные элементы из инкерманского камня, поставили копии старинных чугунных фонарей.
На базе городской больницы № 1 им. Пирогова в 2016 году начал действовать региональный сосудистый центр. Медики помогают людям с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. После того как Севастополь вошел в состав РФ, в корпусе провели реконструкцию.
В 2018 году в 5-м микрорайоне Камышовой бухты Севастополя открылся новый детский сад «Акварель», рассчитанный на 14 групп, включая 4 ясельные. Объект построили в рамках федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В учреждении поставили современное оборудование — интерактивные столы и доски, оснастили системой «Умный пол» для танцевальных занятий. На территории детского сада оборудовали игровые и спортплощадки. В этом же микрорайоне открыли самое современное в городе образовательное учреждение — «Школу ЭКОТЕХ+», где учатся 1000 детей. В программе образования предусмотрена предпрофильная подготовка по информационно-технологическому и гуманитарному направлениям.