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Успехи Севастополя за 20 лет отразили в нацпроекте ИРИ

27 октября 06:55
Холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологам, журналистам и экспертам необходимо выяснить, какие события в современной истории РФ более всего повлияли на жизнь молодого поколения.

Участники фокус-групп по всей стране отвечают на главные вопросы исследования. В ходе опроса беседуют с гражданами от 18 до 35 лет. Им предлагают перечислить 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всей России, и пять — на развитие своего региона. В центре внимания Севастополь — город с богатой историей, где находится множество культурных и природных достопримечательностей. За последние годы здесь произошло много положительных перемен.

Весной 2014 года Севастополь вернулся в состав РФ. С того времени в городе ведут активное жилищное строительство, налаживают дорожную инфраструктуру, появляются новые образовательные и медицинские объекты.

В ходе общероссийской программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе отремонтировали 400 км дорог. В последние несколько лет работы велись на 74 объектах протяженностью 52 км, в том числе на улицах. Еще 7 объектов из 18 отремонтировали по соглашению со столичным правительством.

В 2020 году в Севастополе закончили реконструировать центральную улицу Большую Морскую и площади Лазарева и Ушакова. В последний раз масштабные работы здесь вели 70 лет назад, после ВОВ. Реконструкцию улицы проводили максимально исторично: восстановили архитектурные элементы из инкерманского камня, поставили копии старинных чугунных фонарей.

На базе городской больницы № 1 им. Пирогова в 2016 году начал действовать региональный сосудистый центр. Медики помогают людям с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. После того как Севастополь вошел в состав РФ, в корпусе провели реконструкцию.

В 2018 году в 5-м микрорайоне Камышовой бухты Севастополя открылся новый детский сад «Акварель», рассчитанный на 14 групп, включая 4 ясельные. Объект построили в рамках федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В учреждении поставили современное оборудование — интерактивные столы и доски, оснастили системой «Умный пол» для танцевальных занятий. На территории детского сада оборудовали игровые и спортплощадки. В этом же микрорайоне открыли самое современное в городе образовательное учреждение — «Школу ЭКОТЕХ+», где учатся 1000 детей. В программе образования предусмотрена предпрофильная подготовка по информационно-технологическому и гуманитарному направлениям.

#Юлия Кононенко
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