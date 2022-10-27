Успехи Севастополя за 20 лет отразили в нацпроекте ИРИ

Участники фокус-групп по всей стране отвечают на главные вопросы исследования. В ходе опроса беседуют с гражданами от 18 до 35 лет. Им предлагают перечислить 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всей России, и пять — на развитие своего региона. В центре внимания Севастополь — город с богатой историей, где находится множество культурных и природных достопримечательностей. За последние годы здесь произошло много положительных перемен.