Валерий Лимаренко: Мы повышаем качество и доступность медицинских услуг для населения

Современный аппарат для диагностики заболеваний глаз поступил в Центральную поликлинику Южно-Сахалинска. Ранее пройти исследование на высокотехнологичном оборудовании можно было только в областной клинической больнице и городской больнице имени Анкудинова.
Развитие амбулаторно-поликлинической службы осуществляется по поручению главы региона Валерия Лимаренко. Он считает, что главной задачей в здравоохранении региона является повышение качества и доступности медицинской помощи жителям Сахалина и Курил.
- Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, а медики – работать в комфортных условиях. Для этого мы повышаем доступность услуг, обеспечиваем учреждения необходимым оборудованием и транспортом, — подчеркивает Валерий Лимаренко.
В настоящее время работа нового аппарата тестируется. Полный запуск планируется с 1 ноября. Отметим, средства на приобретение офтальмологического томографа - 5,5 млн рублей, - выделены из областного бюджета по поручению Валерия Лимаренко.
С помощью нового аппарата в поликлинике значительно повысится доступность диагностики заболеваний глаз для всех жителей региона. Раньше очередь на такие исследования, а также на лечебные процедуры могла достигать нескольких месяцев. С возрастом практически каждый второй человек сталкивается с нарушениями зрения. Чтобы поставить точный диагноз, часто требуется провести углублённое обследование. Современный аппарат оптической когерентной томографии, который появился в Центральной поликлинике, позволяет выявлять заболевания сетчатки на самой ранней стадии. Например, такие патологии глаз, как возрастные изменения, диабетические и сосудистые поражения сетчатки, роговицы и зрительного нерва.
Офтальмологическая помощь в регионе наращивается не только за счёт модернизации оборудования, но и решаются кадровые вопросы. Так, за несколько лет в центральной поликлинике укомплектовали службу офтальмологов на 100 процентов. Сейчас в штате 6 специалистов. Благодаря принятым мерам плановый приём врача-офтальмолога проходит без длительного ожидания, в течение 3-5 дней.
Портал Sakh.online напоминает, что развитие здравоохранения Сахалинской области является одним из важнейших приоритетов деятельности губернатора и островного правительства. С 2019 по 2021 годы на сферу здравоохранения из областного бюджета выделено более 77 млрд рублей, с учётом 2022 – уже свыше 104 млрд. Это позволило модернизировать материально-техническую базу учреждений, в том числе приобрести высокотехнологичное дорогое оборудование, отремонтировать корпуса медицинских учреждений, а также привлекать новых специалистов.