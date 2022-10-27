Валерий Лимаренко: Мы увеличиваем меры поддержки малого и среднего бизнеса

Сахалинские предприятия ООО «Дивия-Фарм Сахалин», ООО «Кардинал» и «Пасифик Фиш Ресорсес» приняли участие в Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий «Seafood Expo Russia».
Свою продукцию и услуги на площадке мероприятия, проходившего в Санкт-Петербурге, показали свыше 400 компаний из 34 регионов России и 14 стран мира. Сахалинскую область на коллективном стенде представляли производители рыбных консервов и деликатесов, а также компания по выпуску биологических активных добавок на основе тюленьего жира и ламинарии. Несмотря на сложные внешнеэкономические условия для торговли между странами, интерес к продукции сахалинских предприятий проявили компании из Сингапура, Индии, Франции, Вьетнама, Ирана. Продукция сахалинцев пришлась по вкусу покупателям – и российским и зарубежным. Всё, что предприятия привезли на выставку – и деликатесы из морепродуктов, и БАДы на основе водорослей, - раскупили посетители мероприятия.
Принять участие в выставке сахалинцам помог региональный Центр поддержки экспорта, созданный на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства. Здесь предпринимателям оказывают свыше 20 услуг – от бесплатных консультаций до организации участия компаний в бизнес-миссиях, а также зарубежных выставках. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает необходимым принимать меры поддержки предприятий важных отраслей региональной экономики, чтобы сохранить их деятельность.
- В условиях введённых антироссийских санкций именно господдержка, оказываемая малым и средним предприятиям, помогает им не просто держаться на плаву, но и активно развиваться, инвестировать средства в модернизацию и организацию новых производств. Поэтому в области не только сохраняются рабочие места, но и создаются новые, — подчеркнул Валерий Лимаренко.
По информации портала Sakh.online, в 2019 году через региональный Центр поддержки экспорта помощь оказали 40 небольшим компаниям, в 2021 - 174 предприятиям. Например, с 2020 по 2022 год финансовую помощь в виде компенсации части инвестиционных затрат получили двадцать пять компаний на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей. Это инициаторы, реализовавшие инвестиционные проекты в таких отраслях, как рыбная промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт, туризм и гостиничный бизнес и другие. Реализация проектов позволит создать 1803 новых рабочих мест, а также увеличить поступления в бюджет Сахалинской области за счёт налогов.