РЭО: ФСИН стала ведущим поставщиком контейнеров для раздельного сбора мусора

Российские власти утвердили субсидию из госбюджета на закупку баков для РСО в 2022 году в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО». Сорок три субъекта РФ получат 1,5 миллиарда рублей, которые направят на приобретение 77 000 контейнеров такого типа. В прошлом году из федерального бюджета для этих целей был выделен 1 миллиард рублей. Средства распределили между сорока шестью субъектами. Благодаря финансированию регионы приобрели свыше 65 000 таких баков.