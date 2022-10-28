Шестой Национальный рекламный форум: новая структура цифровой рекламы

В рамках мероприятия, запланирована специальная сессия под эгидой двух ассоциаций — АКАР и АРИР, на которой представители агентств, а также утвержденные операторы рекламных данных (ОРД) и рекламодатели соберутся для обсуждения текущих вызовов и изменений, пишет transsibinfo.com. В ходе дискуссии эксперты намерены затронуть практически все вопросы индустрии, среди которых — сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. Помимо этого, на площадках НРФ’6 участники рынка узнают о приемах адаптации к изменениям на законодательном уровне в режиме реального времени сквозь объективную оценку высококвалифицированных экспертов.
На фоне создания единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР) нагрузка на отрасль увеличилась, что привело к дальнейшим изменениям в работе с информацией. Появилась новая обязанность в части передачи сведений обо всех рекламных кампаниях. В связи с этим эффективная работа с информацией является основой для организации успешной бизнес-модели в текущих условиях.
Кроме того, новые тенденции и подходы работы с данными и программатик попадут в фокус внимания представителей ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок на большой сессии Big data & programmatic.
Модераторами дискуссии будут вице-президенты АРИР Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group). Среди экспертов заявлены Анатолий Новожилов (Platforma), Вячеслав Кан (Gallery), Дмитрий Федосеев (Hybrid), Александра Клюева (OMD OM Group), Николай Мельников («МедиаСкаут»), Виктор Митюнин (ПАО «Вымпелком»), Екатерина Кучерова (Valenta), Елена Нечаева («МегаФон») и другие.
В деловую программу форума войдет много вопросов, в том числе направленные на оценку развития интерактивной рекламы. Как отмечается, поиск инструментов, последствия ухода зарубежных рекламодателей и технологических игроков, а также стандартизация деятельности будут только стимулировать участников к формированию единого направления развития цифровых коммуникаций в режиме рабочего диалога.
Регистрация и подробности мероприятия будут представлены на официальном сайте форума. Следить за новостями НРФ’6 можно в VK-сообществе.
Холдинг 1MI является официальным информационный партнером мероприятия.