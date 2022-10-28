Шестой Национальный рекламный форум: новая структура цифровой рекламы

В рамках мероприятия, запланирована специальная сессия под эгидой двух ассоциаций — АКАР и АРИР, на которой представители агентств, а также утвержденные операторы рекламных данных (ОРД) и рекламодатели соберутся для обсуждения текущих вызовов и изменений, пишет transsibinfo.com. В ходе дискуссии эксперты намерены затронуть практически все вопросы индустрии, среди которых — сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. Помимо этого, на площадках НРФ’6 участники рынка узнают о приемах адаптации к изменениям на законодательном уровне в режиме реального времени сквозь объективную оценку высококвалифицированных экспертов.