Три россиянки погибли на хэллоуинской вечеринке в Сеуле

О том, чем именно занимались девушки, неизвестно: посольство РФ данные не получило. Послам известны имена, даты рождения и гражданство девушек. Так, по полученным данным, самой младшей из погибших был 21 год. Двое других родились в 1995 и 1997 годах, пишет РИА Новости.