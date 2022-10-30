Три россиянки погибли на хэллоуинской вечеринке в Сеуле

Дарья Твердохлеб и Кристина Гарднер оказались жертвами давки, возникшей в южнокорейском Сеуле во время празднования Хэллоуина. Также стало известно о том, что третья пострадавшая гражданка России, имя которой неизвестно, скончалась.
О том, чем именно занимались девушки, неизвестно: посольство РФ данные не получило. Послам известны имена, даты рождения и гражданство девушек. Так, по полученным данным, самой младшей из погибших был 21 год. Двое других родились в 1995 и 1997 годах, пишет РИА Новости.
Напомним, что в столице Южной Кореи случилась давка, в результате которой погибло почти 150 человек. Трагедия стала крупнейшей с 2014 года. Массовый праздник был приурочен к празднованию Хэллоуина. Причины случившегося выясняются.
Напомним, что история Нижнего Тагила и Сеула пересеклась в 2017 году. Тогда тагильский спортсмен Сергей Бестужев получил золото на международных соревнованиях.