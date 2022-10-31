Эксперт напомнил автовладельцам о правилах вождения по скользкой дороге

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с корреспондентами NEWS.ru напомнил, что перед тем, как сесть за руль, автомобилистам нужно посмотреть метеопрогноз. Также необходимо заранее поменять резину с летней на зимнюю – как правило, холода приходят внезапно.