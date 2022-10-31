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Эксперт напомнил автовладельцам о правилах вождения по скользкой дороге

31 октября, 17:15
Пока зима еще не наступила, автомобилистам нужно вспомнить о ряде важных правил вождения в снегопады и гололедицу.

Перед холодами машину нужно «прочувствовать», тренируя различные маневры на свободной площадке.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с корреспондентами NEWS.ru напомнил, что перед тем, как сесть за руль, автомобилистам нужно посмотреть метеопрогноз. Также необходимо заранее поменять резину с летней на зимнюю – как правило, холода приходят внезапно.

В первые морозы на дороге нужно быть особенно внимательными. Не следует резко тормозить во избежание появления на трассе слизи, из-за которой тормозной путь увеличивается.

Не лишним будет, по мнению Хайцера, и посещение курсов контраварийной подготовки. Там водители научатся лучше чувствовать свой транспорт и контролировать его при любом маневре.

#Светлана Павлова
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