Контейнеры для раздельного сбора макулатуры ПЦБК установит к 300-летию Перми

В проекте “Экодесант”, который реализует ПЦБК, уже участвуют более 600 организаций. Как рассказал коммерческий директор ПЦБК и руководитель проекта Игорь Синицын, в настоящее время очень важно разъяснять населению важность раздельного сбора отходов, так как представители бизнеса, ретейл и крупные предприятия уже имеют опыт управления отходами.