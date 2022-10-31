Контейнеры для раздельного сбора макулатуры ПЦБК установит к 300-летию Перми

Как отмечается, в настоящее время установлено уже 184 таких объекта в шести районах Перми, а в будущем году их количество увеличится до 300. Об этом пишет properm.ru.
Один такой контейнер расположен во дворе домов по улице Уинской, 33, 35. По словам члена правления ТСЖ “Уинская, 33” Нины Соловьевой, раздельный сбор мусора позволяет заботиться о природе.
“Это наше здоровье, чистый воздух, земля, вода. Здорово, что нам создают условия для сортировки макулатуры, пластика, стекла и наши пермские предприятия выпускают из вторсырья новую продукцию”, - отметила Соловьева.
В проекте “Экодесант”, который реализует ПЦБК, уже участвуют более 600 организаций. Как рассказал коммерческий директор ПЦБК и руководитель проекта Игорь Синицын, в настоящее время очень важно разъяснять населению важность раздельного сбора отходов, так как представители бизнеса, ретейл и крупные предприятия уже имеют опыт управления отходами.
Напомним, ПЦБК входит в десятку крупнейших переработчиков макулатуры в стране. Компания способна перерабатывать более 300 тыс. вторсырья в год, из которого выпускается гофроупаковка.