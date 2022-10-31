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РАНХиГС: Теперь получить новую профессию могут и беженцы из Донбасса

31 октября 07:31
Фото: piqsels
В РАНХиГС до 15 ноября продолжают принимать заявки на участие в бесплатных программах, которые позволяют пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию. Это предусматривает федеральный проект «Содействие занятости».

Как сообщает rostovgazeta.ru, все, чья профессия или квалификация не соответствует требованиям современного рынка труда, могут пройти обучение в Президентской академии.

С апреля по ноябрь 170 тысяч жителей РФ подали заявки, чтобы пройти профессиональную переподготовку либо повысить свою квалификацию на курсах РАНХиГС. В этом году новая профессия будет у более чем 80 тысяч человек. Чаще всего в этом нуждаются люди старше 50 лет и молодые мамы с детьми до трех лет.

Больше всего людей захотело стать менеджерами маркетплейса — свыше 9 000 человек. Научиться государственному и муниципальному управлению захотело более 4 200 желающих. Тройку лидеров замыкают желающие стать аналитиками данных. Их почти 3 000 человек.

Далее следуют такие популярные профессии. На «Управление государственными и муниципальными закупками» было подано 2 900 заявок. Желающих стать вендерами на маркетплейсах набралось почти 2 700 человек. Желающих освоить Excel с нуля до продвинутого уровня оказалось более 2 700.

Что касается географии, чаще всего люди хотят получить новую профессию или повысить квалификацию в таких городах и регионах, как Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Ростовская области и Краснодарский край.

В РАНХиГС разработаны различные бесплатные образовательные программы. Их более тысячи. Обучаться можно в 44 филиалах вуза, в 12 институтах Президентской академии. У нее выстроены партнерские отношения с более чем 80 организациями по всей России. Программа будет действовать до 2024 года. Предусмотрена и очная форма обучения, и дистанционная.

В каждом регионе создан целый набор направлений. Это зависит от того, какие специалисты нужны местным работодателям.

Обучение доступно для целого ряда категорий граждан РФ. Для безработных, для молодых россиян в возрасте до 35 лет, кто не смог ранее получить высшее или среднее специальное образование. Оно может пригодиться студентам последних курсов и выпускникам ссузов и вузов, вернувшимся из армии и не нашедшим работу. А также тем, кого могут в ближайшее время уволить или сократить, и многим другим, кому нужна реальная работа. Например, людям, покинувшим Донбасс или Украину в связи с СВО с официально оформленным статусом беженца или свидетельством, согласно которому предоставляется временное убежище на территории России.

Полный список программ и правила поступления опубликованы на сайте trud.ranepa.ru, в соцсетях VK, ОК, Telegram.

 

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