РАНХиГС: Теперь получить новую профессию могут и беженцы из Донбасса

Обучение доступно для целого ряда категорий граждан РФ. Для безработных, для молодых россиян в возрасте до 35 лет, кто не смог ранее получить высшее или среднее специальное образование. Оно может пригодиться студентам последних курсов и выпускникам ссузов и вузов, вернувшимся из армии и не нашедшим работу. А также тем, кого могут в ближайшее время уволить или сократить, и многим другим, кому нужна реальная работа. Например, людям, покинувшим Донбасс или Украину в связи с СВО с официально оформленным статусом беженца или свидетельством, согласно которому предоставляется временное убежище на территории России.