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Валерий Лимаренко: Рыбопромышленники активно участвуют в социальной жизни региона

31 октября 14:44
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
В Сахалинской области продолжает работать губернаторский проект «Доступная рыба»

На территории Сахалинской области с начала 2021 года действует программа губернатора Валерия Лимаренко «Доступная рыба». В его рамках в 2022 году населению островного региона по социальной цене было реализовано 422 тонны свежевыловленной рыбы. Это на 57% больше объёмов аналогичного периода прошлого года.

В губернаторской программе активно участвуют рыбохозяйственные предприятия области, которые поставляют часть свежих уловов для реализации на внутреннем рынке по ценам заметно ниже рыночных.

- В Сахалинской области работают около 860 рыбохозяйственных предприятий, они не только вносят значимый вклад в экономику, но многие из них активно участвуют в социальной жизни региона. Вместе мы реализуем программу «Доступная рыба». Благодаря проекту приобрести качественную продукцию по приемлемым ценам могут жители всех районов области, - подчёркивает Валерий Лимаренко.

Низкий уровень цен в программе удаётся удерживать за счёт исключения из поставок на прилавки магазинов посредников и платы за торговые места, а также отсутствие затрат рыбодобывающих компаний на переработку рыбы и помощь муниципальных администраций в транспортировке её в отдалённые районы.

В перечне «Доступной рыбы» свыше 10 видов рыб, ассортимент меняется в зависимости от сезона вылова. Например, в рамках программы цена на горбушу составила от 50 до 100 рублей за килограмм (при средней рыночной цене в рознице - более 250 руб./кг), на камбалу от 65 до 100 рублей (от 120 руб./кг), на треску – от 85 до 120 рублей (от 200 руб./кг).

Портал Sakh.online подчёркивает, что цены для жителей в этом году остались на уровне 2021-го, несмотря на инфляцию и рост затрат на добычу, топливо.

Отметим, рыбохозяйственные предприятия региона не только продают свежую рыбу по низкой цене, но и раздают её бесплатно сахалинцам и курильчанам: с начала года передано почти 50 тонн.

#Ольга Земскова
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