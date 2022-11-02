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Площадь ДНР: Донбасс, увековеченный в сердце российской столицы

2 ноября, 10:50
В центре Москвы в Пресненском районе находится площадь Донецкой народной республики. Располагается она непосредственно у посольства США и хранит в своём названии память о защитниках Донбасса, многие годы защищающих регион и его жителей от посягательств на субъектную целостность.

Совсем недавно на площади ДНР завершился капитальный ремонт. Обустроена площадка под будущий памятник донецким героям. Команда проекта "Улицы Донбасса" одной из первых побывала на обновлённой городской территории.

#Ольга Земскова#Видео
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