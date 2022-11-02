Площадь ДНР: Донбасс, увековеченный в сердце российской столицы

В центре Москвы в Пресненском районе находится площадь Донецкой народной республики. Располагается она непосредственно у посольства США и хранит в своём названии память о защитниках Донбасса, многие годы защищающих регион и его жителей от посягательств на субъектную целостность.