Уклонением считается неявка по повестке, которая была вручена призывнику лично и под подпись. В этом случае для него наступает уголовная ответственность (по УК РФ) за уклонение. Важно, что речь идет о неявке без уважительных причин и без соответствующих оснований, дающих право на освобождение или на отсрочку.