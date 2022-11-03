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Кому по закону положена отсрочка от призыва?

Сегодня, 13:02
Фото: mil.ru
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
Неявка в военкомат призывников — нарушение закона, за которое положена административная и даже уголовная ответственность. Разбираемся вместе, как не нарушить закон.

Кто по закону может быть освобожден от призыва?

Первого ноября текущего года в Российской Федерации начался осенний призыв на срочную службу в ВС РФ. Сроки завершения соответствующих мероприятий — 31 декабря 2022 года. В планах призвать сто двадцать тысяч граждан страны. В текущем году призыв начался позднее, чем обычно — по причине объявленной ранее частичной мобилизации.

В нынешнем году освобождение или отсрочку от призыва могут получить призывники, которые по состоянию здоровья признаны:

  • Ограниченно годными;
  • Не годными.

Решение медкомиссия принимает, ориентируясь на «Расписание болезней» — документ, утвержденный на уровне Правительства РФ.

Кто по закону может быть освобожден от призыва
Фото: mil.ru

Вместе с тем на срочную военную службу не призываются:

  • Сыновья, братья погибших при прохождении военной службы;
  • Граждане с ученой степенью;
  • Аспиранты и студенты-очники;
  • Граждане, ухаживающие за больными родственниками;
  • Граждане, под опекой которых находятся братья, сестры до 16 лет;
  • Мужчины, в одиночку воспитывающие от двух детей;
  • Отцы детей-инвалидов;
  • Мужчины, жены которых находятся как минимум на 23-й неделе беременности.

Граждане перечисленных выше категорий получают отсрочку. Для ее оформления необходимо предоставить в военный комиссариат документы, которые подтверждают их обстоятельства и право на получение отсрочки от военной службы.

Также на отсрочку от призыва в этом году имеют право IT-специалисты, которые были занесены в отдельные списки до 31 августа этого года. Таким образом, фактически этим правом специалисты смогут воспользоваться только в 2023 году.

Кто по закону может быть освобожден от призыва
Фото: piqsels.com

Ответственность за неявку в военкомат по повестке

В рамках осеннего призыва в 2022 году жителям Нижнего Тагила повестки из военкомата будут доставлять:

  • Домой — по месту постоянной регистрации;
  • По месту основной работы;
  • По месту учебы.

Повестка  вручается призывнику исключительно лично в руки. В ряде случаев из военного комиссариата Нижнего Тагила гражданину могут позвонить по сотовому телефону, но только с целью сверки личных данных.

Уклонением считается неявка по повестке, которая была вручена призывнику лично и под подпись. В этом случае для него наступает уголовная ответственность (по УК РФ) за уклонение. Важно, что речь идет о неявке без уважительных причин и без соответствующих оснований, дающих право на освобождение или на отсрочку.

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: mil.ru

Уклонение от призыва влечет за собой следующие последствия:

  • Штраф в сумме до двухсот тысяч рублей или сопоставимый с зарплатой гражданина за 18 месяцев;
  • Арест на период от 3 месяцев до полугода;
  • Лишение свободы (до двух лет).

Что касается уважительных причин, то они перечислены в соответствующем ФЗ:

  • Болезнь призывника и его нетрудоспособность;
  • Тяжелое заболевание близкого родственника;
  • Участие в похоронах близкого родственника;
  • Обстоятельства непреодолимой силы.

Любая из причин должна быть подтверждена документально — справкой или другим документом.

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: 1MI

Уклонение должно иметь конкретный умысел, который может быть косвенным либо прямым. Для того чтобы его установить и подтвердить, чтобы доказать факт уклонения, необходимо зафиксировать неявку призывника по повестке в военкомат на те мероприятия, которые проводятся в рамках осеннего призыва, выявить отсутствие причин, считающихся уважительными для неявки. Также необходимо зафиксировать вручение призывнику повестки из военкомата.

Что касается административной ответственности, то ее несут граждане, которые либо обязаны состоять, либо фактически состоят на учете в военкомате, однако в установленные сроки не пришли туда по повестке, либо сменили место проживания, не уведомив об этом военкомат, либо выехали за пределы России на полгода и более, не снявшись предварительно с воинского учета.

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: mil.ru
#Частичная мобилизация#Призыв#Военная служба
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