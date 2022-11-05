Жена экс-участника «Уральских пельменей» победила в международном конкурсе красоты

Финал конкурса проходишь в Сочи 1 ноября. Всего участие в соревновании приняли 22 девушки из разных стран, пишет «КП-Екатеринбург».
О победе супруги сообщил сам Вячеслав Мясников. Создатель проекта Елена Шкуратова рассказала, что у жюри не было сомнений в том, кому именно отдать корону.
Она отметила, что Надежда является многодетной мамой, а также семья Мясниковым считается дружной и крепкой.
Это очень показательно. Это то, что пропагандирует наш конкурс. А во-вторых, в свои 40 лет Надя выглядит как 25-летняя девушка, - рассказывает Елена Шкуратова.Она добавила, что Надежда очень умная и эрудированная.
Также короны получили ещё 9 участниц. А первой леди мира стала Алиса Михайленко.