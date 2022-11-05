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Жена экс-участника «Уральских пельменей» победила в международном конкурсе красоты

Сегодня, 16:52
Фото: Вячеслав Мясников
Жена бывшего участника «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова Надежда победила в конкурсе Lady World 2022. Она стала королевой мира.

Финал конкурса проходишь в Сочи 1 ноября. Всего участие в соревновании приняли 22 девушки из разных стран, пишет «КП-Екатеринбург».

О победе супруги сообщил сам Вячеслав Мясников. Создатель проекта Елена Шкуратова рассказала, что у жюри не было сомнений в том, кому именно отдать корону.

Она отметила, что Надежда является многодетной мамой, а также семья Мясниковым считается дружной и крепкой.

Это очень показательно. Это то, что пропагандирует наш конкурс. А во-вторых, в свои 40 лет Надя выглядит как 25-летняя девушка, - рассказывает Елена Шкуратова
Она добавила, что Надежда очень умная и эрудированная. 

Также короны получили ещё 9 участниц. А первой леди мира стала Алиса Михайленко. 

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Победа#Конкурс
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