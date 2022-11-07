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Аллегри рассказал, как вылет "Ювентуса" из ЛЧ скажется на клубе

Сегодня, 17:13
Фото: pxhere.com
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги группового этапа Лиги чемпионов для туринской команды.

Специалист отметил единственный позитивный момент в сложившейся ситуации. По его мнению, команда станет только злее и если сохранит эти эмоции, то вполне может добиться высоких результатов до конца текущего сезона. Об сообщает "Советский спорт", ссылающийся на пресс-службу УЕФА.

 

Напомним, накануне туринцы проиграли на своем поле "ПСЖ" со счетом 1:2 и чудом попали в Лигу Европы благодаря тому, что в параллельном матче "Бенфика" обыграла "Маккаби". Итальянцы обошли израильтян по дополнительным показателям.

#Марина Колодкина#Спорт
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