Аллегри рассказал, как вылет "Ювентуса" из ЛЧ скажется на клубе

Специалист отметил единственный позитивный момент в сложившейся ситуации. По его мнению, команда станет только злее и если сохранит эти эмоции, то вполне может добиться высоких результатов до конца текущего сезона. Об сообщает "Советский спорт", ссылающийся на пресс-службу УЕФА.
Напомним, накануне туринцы проиграли на своем поле "ПСЖ" со счетом 1:2 и чудом попали в Лигу Европы благодаря тому, что в параллельном матче "Бенфика" обыграла "Маккаби". Итальянцы обошли израильтян по дополнительным показателям.