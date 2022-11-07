Аллегри рассказал, как вылет "Ювентуса" из ЛЧ скажется на клубе

Специалист отметил единственный позитивный момент в сложившейся ситуации. По его мнению, команда станет только злее и если сохранит эти эмоции, то вполне может добиться высоких результатов до конца текущего сезона. Об сообщает "Советский спорт", ссылающийся на пресс-службу УЕФА.