Чистяков впервые обратился к болельщикам после скандального матча с "Ахматом"

Напомним, что питерцы потерпели первое поражение в сезоне, уступив сопернику со счетом 1:2. Чистяков стал главным виновником второго пропущенного мяча. Сергей Семак убрал игрока с поля еще до перерыва, а после встречи генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев обрушился с критикой на Дмитрия, заявив, что тот специально допустил результативную ошибку. В итоге Чистякова отстранили от тренировок с основным составом.