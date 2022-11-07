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Чистяков впервые обратился к болельщикам после скандального матча с "Ахматом"

Сегодня, 20:04
Фото: pxhere.com
Футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал свою игру во встрече 16-го тура РПЛ против "Ахмата".

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети защитника, игрок попросил прощения у фанатов за провальный поединок с грозненцами, назвав его худшим в своей карьере. 

 

Также он поблагодарил своих родных и одноклубников за поддержку после обвинений в сдаче матча.

 

Напомним, что питерцы потерпели первое поражение в сезоне, уступив сопернику со счетом 1:2. Чистяков стал главным виновником второго пропущенного мяча. Сергей Семак убрал игрока с поля еще до перерыва, а после встречи генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев обрушился с критикой на Дмитрия, заявив, что тот специально допустил результативную ошибку. В итоге Чистякова отстранили от тренировок с основным составом.

#Марина Колодкина#Спорт
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