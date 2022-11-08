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Самый дорогой за 12 лет Ледовый городок появится в Екатеринбурге

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI

В Екатеринбурге построят самый дорогой за 12 лет Ледовый городок

Подрядную организацию для строительства определят 10 ноября. Ледовый городок появится на площади 1905 года в Екатеринбурге. Стоянку на площади закроют уже с 14 ноября.

Согласно данным на портале госзакупок, на строительство объекта планируют потратить 26,2 млн руб. За 12 лет это самая большая сумма на подобного рода строительство.

Годами ранее в торгах побеждали фирмы «Айс-Проект 2000» и «Айс-Проект». В этом году Ледовый городок хотят сделать тематическим. Его украсят к 300-летию областного центра.

Здесь на площади появится 25-метровая живая ель вместо искусственной. Также здесь установят «Крепость», которая в высоту займет не менее 2,4 метра.

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В прошлом году городок проработал чуть более месяца. Его посетителями стало 600 тысяч человек. На строительство тогда было потрачено 24,3 млн рублей. 

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Ледовый городок#Лед#Фигуры#Ледяные фигуры
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