Самый дорогой за 12 лет Ледовый городок появится в Екатеринбурге

Согласно данным на портале госзакупок, на строительство объекта планируют потратить 26,2 млн руб. За 12 лет это самая большая сумма на подобного рода строительство.
Годами ранее в торгах побеждали фирмы «Айс-Проект 2000» и «Айс-Проект». В этом году Ледовый городок хотят сделать тематическим. Его украсят к 300-летию областного центра.
Здесь на площади появится 25-метровая живая ель вместо искусственной. Также здесь установят «Крепость», которая в высоту займет не менее 2,4 метра.
В прошлом году городок проработал чуть более месяца. Его посетителями стало 600 тысяч человек. На строительство тогда было потрачено 24,3 млн рублей.